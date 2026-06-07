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Россияне взяли все золото юношеского ЧЕ по синхронному плаванию - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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20:26 07.06.2026 (обновлено: 20:29 07.06.2026)
Россияне взяли все золото юношеского ЧЕ по синхронному плаванию

Россияне взяли золото во всех дисциплинах юношеского ЧЕ по синхронному плаванию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКсения Ефимова
Ксения Ефимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, завоевав семь золотых медалей.
  • Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном после полноценного допуска к соревнованиям со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали золото во всех семи дисциплинах и заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.
В воскресенье россияне стали лучшими в женской произвольной программе дуэтов и в комбинации, завершившей программу соревнований. Ранее российские спортсмены выиграли золото во всех одиночных, парных и групповых дисциплинах.
Всего в активе сборной России семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Вторыми стали испанцы с четырьмя серебряными медалями, третьими - французы, на счету которых которых два серебра и одна бронза.
Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Российские синхронисты завоевали золото в комбинации на юношеском ЧЕ
Вчера, 20:13
 
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