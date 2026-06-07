Россияне взяли все золото юношеского ЧЕ по синхронному плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, завоевав семь золотых медалей.
- Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном после полноценного допуска к соревнованиям со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали золото во всех семи дисциплинах и заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.
В воскресенье россияне стали лучшими в женской произвольной программе дуэтов и в комбинации, завершившей программу соревнований. Ранее российские спортсмены выиграли золото во всех одиночных, парных и групповых дисциплинах.
Всего в активе сборной России семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Вторыми стали испанцы с четырьмя серебряными медалями, третьими - французы, на счету которых которых два серебра и одна бронза.
Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.