Россияне взяли все золото юношеского ЧЕ по синхронному плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, завоевав семь золотых медалей.

Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном после полноценного допуска к соревнованиям со стороны Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали золото во всех семи дисциплинах и заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге.

В воскресенье россияне стали лучшими в женской произвольной программе дуэтов и в комбинации, завершившей программу соревнований. Ранее российские спортсмены выиграли золото во всех одиночных, парных и групповых дисциплинах.

Всего в активе сборной России семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Вторыми стали испанцы с четырьмя серебряными медалями, третьими - французы, на счету которых которых два серебра и одна бронза.