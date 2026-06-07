Российская пловчиха Ефимова отобралась на чемпионат Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию с результатом 26,85 секунды.
- Ралина Гилязова стала чемпионкой страны среди женщин с результатом 30,34 секунды, а Юлия Ефимова завоевала серебро и отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Он показал результат 26,85 секунды. Вторым стал Иван Кожакин (26,86), третьим - Данил Семьянинов (27,05).
У женщин чемпионкой страны стала Ралина Гилязова (30,34), серебро завоевала серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Ефимова (30,55), бронза на счету Ники Годун (31,11). Четвертую строчку с Софьей Ануфриевой поделила серебряный призер чемпионата мира Евгения Чикунова (31,23).
По итогам заплыва Ефимова отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
На дистанции 1500 м вольным стилем лучшей стала Ксения Мишарина (16.11,80), второе место заняла Анна Аршавская (16.19,82), третье - Арина Пантина (16.22,85).
Чемпионат России завершится 11 июня.