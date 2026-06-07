Ветврач рассказала, как собрать аптечку для питомца

Краткий пересказ от РИА ИИ Главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А. А. Анастасия Костикова рассказала, что владельцам домашних животных необходима специальная аптечка для оказания первой помощи питомцам.

В аптечке должны быть средства для антисептической обработки ран (например, 0,05% раствор хлоргексидина), перевязочные материалы, сорбенты (например, активированный уголь), термометр и специальные медицинские инструменты (клещеудалитель, интродъюсер или таблеткодаватель).

Анастасия Костикова подчеркнула, что некоторые лекарства из человеческой аптечки (ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота) смертельно опасны для кошек и токсичны для собак, а при серьезных заболеваниях необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

БРЯНСК, 7 июн – РИА Новости. Владельцам домашних животных необходимо иметь в специальной аптечке средства для антисептической обработки ран, сорбенты, термометр и ряд специальных медицинских инструментов, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.

Специалист отметила, что владельцам питомцев необходима домашняя ветеринарная аптечка, чтобы оказать кошке или собаке первую помощь до визита к врачу.

"В ветеринарной аптечке нужно иметь средства для обработки ран. Среди антисептиков предпочтительнее 0,05% раствор хлоргексидина, который подходит для промывания ран и слизистых. Также необходимы перевязочные материалы - стерильные бинты, салфетки, самофиксирующийся бинт, гемостатическая пудра", - рассказала собеседница агентства.

Костикова обратила внимание, что для животных нельзя использовать йод, зеленку или фукорцин - они, по словам специалиста, вызывают у питомцев ожог и могут быть токсичными для них.

"При отравлениях животных нужно иметь средства для ЖКТ. Это могут быть сорбенты и адсорбенты. Например, активированный уголь может применяться из расчета одна таблетка на 10 килограммов веса животного", - отметила ветврач.

Также, по словам специалиста, в аптечке постоянно необходимы медицинские инструменты, такие как термометр, клещеудалитель для выкручивания клеща и интродъюсер или таблеткодаватель, с помощью которого лекарства вводятся животному.

"О чем нужно забыть при первой помощи животным – о некоторых лекарствах из аптечки для человека: ибупрофен, парацетамол и ацетилсалициловая кислота смертельно опасны для кошек и токсичны для собак, а дротаверин может замаскировать симптомы или напрямую навредить им", - подчеркнула Костикова.

Она напомнила, что аптечка нужна только для экстренных случаев и на самое первое время.