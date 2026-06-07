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"Идет к краху": на Западе резко отреагировали на спорное решение Пашиняна - РИА Новости, 07.06.2026
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01:25 07.06.2026 (обновлено: 09:00 07.06.2026)
"Идет к краху": на Западе резко отреагировали на спорное решение Пашиняна

Аналитик Меркурис: Пашинян заблуждается, надеясь на евроинтеграцию Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что премьер-министр Никол Пашинян ведет Армению к краху из-за ошибочного курса на евроинтеграцию.
  • По мнению эксперта, нынешнее относительное благополучие Еревана держится исключительно на отношениях с Москвой.
  • Меркурис считает, что разрыв отношений с Россией обернется для Армении катастрофой.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян ведет Армению к краху из-за ошибочного курса на евроинтеграцию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
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"Я думаю, что дело идет к краху. Иными словами, мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике (евроинтеграции. — Прим. ред.), что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается. <…> Думаю, если посмотреть на весь период правления Пашиняна в качестве лидера Армении, то можно увидеть отступление по всем фронтам", — отметил эксперт.
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По его словам, нынешнее относительное благополучие Еревана держится исключительно на отношениях с Москвой, поэтому их разрыв обернется для республики катастрофой.
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"Экономика была сильной в основном благодаря экономическим связям с Россией. <…> Что ж, слово "некомпетентный" здесь даже слишком мягкое. Нужно быть очень недальновидным лидером, чтобы так позиционировать свою страну", — подытожил Меркурис.
Ранее в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, о пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в блоках для сохранения возможности "мягкого и интеллигентного развода". Ситуацию вокруг этой республики обсуждали на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе экономического союза.
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