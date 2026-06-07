Рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров, заявил Пашинян

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"ЕС уже становится новым экспортным направлением. В телефонном разговоре со мной председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен... сообщила очень важную информацию: армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима", - заявил Пашинян журналистам.