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Рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров, заявил Пашинян - РИА Новости, 07.06.2026
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16:34 07.06.2026
Рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров, заявил Пашинян

Пашинян: рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян заявил, что рынок ЕС будет открыт для армянских фермеров.
  • Сельхозпродукция будет экспортироваться в союз без таможенных пошлин.
  • ЕС готовит пакет мер поддержки Армении, который включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро и меры по упрощению торговли.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров.
«
"ЕС уже становится новым экспортным направлением. В телефонном разговоре со мной председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен... сообщила очень важную информацию: армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима", - заявил Пашинян журналистам.
Ранее глава Еврокомиссии по итогам телефонного разговора с Пашиняном сообщила, что ЕС готовит пакет мер поддержки Армении, который включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро. Отмечается, что также запланированы меры по упрощению торговли рядом армянских товаров, в частности, продуктами из агропромышленного комплекса. По заявлению фон дер Ляйен, также будет оказана поддержка цветочному сектору кавказской республики.
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