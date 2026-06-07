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Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат - РИА Новости, 07.06.2026
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Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат

Лантратова: Россия и Украина будут взаимодействовать по справкам для выплат

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат.
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС "Вести".
Лантратова в пятницу сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
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"Мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок", - сказала Лантратова.
Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства.
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