Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат.
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС "Вести".
Лантратова в пятницу сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
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"Мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок", - сказала Лантратова.
Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства.
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