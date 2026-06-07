Президент Германии выступил за проведение Олимпиады-2036 в стране

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"До сих пор президент Германии Штайнмайер, ссылаясь на исторические соображения, высказывал опасения: спустя 100 лет после Олимпийских игр, проведенных нацистским режимом, Германии следует отказаться от подачи заявки на проведение Игр 2036 года. Однако теперь он изменил свою позицию", - говорится в сообщении новостного портала.