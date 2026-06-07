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Президент Германии выступил за проведение Олимпиады-2036 в стране - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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17:03 07.06.2026 (обновлено: 17:42 07.06.2026)
Президент Германии выступил за проведение Олимпиады-2036 в стране

Штайнмайер изменил мнение насчет ОИ-2036 и выступил за их проведение в Германии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФедеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер изменил позицию и выступил за проведение Олимпийских игр в Германии в 2036 году.
  • Ранее Штайнмайер выступал против проведения Олимпиады в 2036 году в стране из-за "исторически проблемной" даты.
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер изменил позицию по вопросу организации Олимпийских игр в 2036 году в Германии и выступил за их проведение в своей стране, сообщил новостной портал Tagesschau.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что Штайнмайер выступил против проведения Олимпийских игр в 2036 году в ФРГ из-за "исторически проблемной" даты - в 1936 году, за сто лет до этого, в Берлине прошла летняя Олимпиада, которую нацисты активно использовали для пропаганды. Изначально Штайнмайер приветствовал проведение Олимпийских игр в ФРГ только в 2040 и 2044 годах.
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"До сих пор президент Германии Штайнмайер, ссылаясь на исторические соображения, высказывал опасения: спустя 100 лет после Олимпийских игр, проведенных нацистским режимом, Германии следует отказаться от подачи заявки на проведение Игр 2036 года. Однако теперь он изменил свою позицию", - говорится в сообщении новостного портала.
По данным канцелярии президента ФРГ, прежние опасения Штайнмайера не исчезли, однако теперь он уверен, что все стороны, заинтересованные в подготовке и проведении Олимпиады в 2036 году, ответственно подойдут к этой дате.
"Я очень надеюсь, что после игр в Мюнхене в 1972 году (когда ФРГ в последний раз принимала ОИ - ред.) Олимпиада наконец-то снова пройдет в Германии", - заявил Штайнмайер в эфире телеканала ARD.
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