В партии "Новые люди" прокомментировали удары ВСУ по мирным жителям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что удары ВСУ по мирным жителям — это террористическая политика и идеология режима Владимира Зеленского.
- Нечаев отметил, что сбитые осколки и части ракет указывают на прицельные удары.
- Политик выразил сомнения в возможности переговоров о мире с теми, кто принимает подобные решения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям - террористическая политика и идеология режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Мы видим, как украинская сторона целенаправленно бьет по мирным жителям. Это и девушки, которые ночью спали в общежитии, и обычные люди, ехавшие в транспорте... Что это вообще такое? По-моему, это похоже на террористическую политику и идеологию режима Зеленского. История абсолютно не конвенциональная", - сказал Нечаев.
Лидер партии отметил, что сбитые осколки и части ракет указывают на прицельные удары, и это не скроешь.
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"Думаю, нас хотят эмоционально спровоцировать. Но мы были готовы к мирным переговорам — а где все это? С кем сейчас говорить о мире? О мире можно говорить с людьми. А с теми, кто принимает такие решения, говорить, по сути, не о чем", — заключил политик.
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