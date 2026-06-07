В партии "Новые люди" прокомментировали удары ВСУ по мирным жителям

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"Думаю, нас хотят эмоционально спровоцировать. Но мы были готовы к мирным переговорам — а где все это? С кем сейчас говорить о мире? О мире можно говорить с людьми. А с теми, кто принимает такие решения, говорить, по сути, не о чем", — заключил политик.