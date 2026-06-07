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В партии "Новые люди" прокомментировали удары ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 07.06.2026
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В партии "Новые люди" прокомментировали удары ВСУ по мирным жителям

Нечаев назвал удары ВСУ по мирным жителям идеологией режима Зеленского

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что удары ВСУ по мирным жителям — это террористическая политика и идеология режима Владимира Зеленского.
  • Нечаев отметил, что сбитые осколки и части ракет указывают на прицельные удары.
  • Политик выразил сомнения в возможности переговоров о мире с теми, кто принимает подобные решения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям - террористическая политика и идеология режима Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Мы видим, как украинская сторона целенаправленно бьет по мирным жителям. Это и девушки, которые ночью спали в общежитии, и обычные люди, ехавшие в транспорте... Что это вообще такое? По-моему, это похоже на террористическую политику и идеологию режима Зеленского. История абсолютно не конвенциональная", - сказал Нечаев.
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Лидер партии отметил, что сбитые осколки и части ракет указывают на прицельные удары, и это не скроешь.
По его словам, глумлением выглядит то, что в последнем случае - с атакой БПЛА ВСУ по автобусу в Енакиево - дрон-разведчик все снимал.
«

"Думаю, нас хотят эмоционально спровоцировать. Но мы были готовы к мирным переговорам — а где все это? С кем сейчас говорить о мире? О мире можно говорить с людьми. А с теми, кто принимает такие решения, говорить, по сути, не о чем", — заключил политик.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР в среду. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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