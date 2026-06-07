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В ЛНР двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 07.06.2026
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13:25 07.06.2026 (обновлено: 13:26 07.06.2026)
В ЛНР двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА

В Стаханове в ЛНР двое мужчин пострадали при ударе украинского дрона по машине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стаханове в ЛНР украинский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю.
  • Пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения, их госпитализировали в Стахановскую центральную городскую больницу.
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при ударе украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в Стаханове в ЛНР, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона на платформе "Макс".
"Вчера вечером вражеский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю "Опель Виваро" в Стаханове, в результате атаки пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении.
С ранениями различной степени тяжести их оперативно госпитализировали в Стахановскую центральную городскую больницу.
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