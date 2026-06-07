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ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом - РИА Новости, 07.06.2026
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10:03 07.06.2026 (обновлено: 11:05 07.06.2026)
ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом

Сальдо: ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом

© Фото : Владимир Сальдо/MAXАПП "Джанкой"
АПП Джанкой - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
АПП "Джанкой"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, есть повреждения.
  • Пострадавших при атаке нет.
  • Движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто, проезд возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто", — написал он на платформе "Макс".
Проезд транспорта возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". На месте удара работают профильные службы. Пострадавших при ударе нет.
Сальдо добавил, что власти позднее сообщат о сроках восстановления движения. Объехать временно закрытый пункт пропуска можно по двум маршрутам.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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