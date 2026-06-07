ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, есть повреждения.

Пострадавших при атаке нет.

Движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто, проезд возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

« АПП "Джанкой" временно перекрыто", — написал он на платформе " "В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через"Джанкой" временно перекрыто", — написал он на платформе " Макс ".

Проезд транспорта возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". На месте удара работают профильные службы. Пострадавших при ударе нет.

Сальдо добавил, что власти позднее сообщат о сроках восстановления движения. Объехать временно закрытый пункт пропуска можно по двум маршрутам .