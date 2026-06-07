ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, есть повреждения.
- Пострадавших при атаке нет.
- Движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто, проезд возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто", — написал он на платформе "Макс".
Проезд транспорта возможен через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". На месте удара работают профильные службы. Пострадавших при ударе нет.
Сальдо добавил, что власти позднее сообщат о сроках восстановления движения. Объехать временно закрытый пункт пропуска можно по двум маршрутам.
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