"Вегас" обыграл "Каролину" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Каролину Харрикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.
- Митчелл Марнер из «Вегаса» оформил хет-трик, ставший самым быстрым в истории финалов Кубка Стэнли.
- Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07 июня 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
30:26 • Томаш Гертл
30:42 • Митчелл Марнер
34:32 • Митчелл Марнер
36:52 • Митчелл Марнер
85:38 • Ши Теодор
47:03 • Джордан Мартинук
(Сет Джарвис, Логан Станковен)
47:29 • Тейлор Холл
(Себастьян Ахо, Jackson Blake)
47:42 • Джордан Стаал
58:18 • Андрей Свечников
Встреча, которая состоялась в Парадайсе, завершилась победой хозяев площадки во втором овертайме со счетом 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0). В составе "Вегаса" в основное время матча хет-трик оформил Митчелл Марнер (31, 35 и 37-я минуты), также голом отметился Томаш Гертл (31). Автором победной шайбы в овертайме стал Ши Теодор (86). У гостей отличились Джордан Мартинук (48), Тейлор Холл (48) и Джордан Стаал (48), которые оформили по голу в течение 39 секунд, а также российский нападающий Андрей Свечников (59).
Марнер стал автором самого быстрого хет-трика в истории финалов Кубка Стэнли (6 минут 10 секунд). "Каролина" стала первой командой в истории финальной серии плей-офф НХЛ, которая сумела отыграть отставание в четыре шайбы.
Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин, а также форварды "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли - 2026 стал 2-1 в пользу "Вегаса". Четвертый матч противостояния пройдет в Парадайсе в ночь на 10 июня по московскому времени.