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Карпов высказался о ситуации с рукопожатием Непомнящего и Ниманна - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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17:07 07.06.2026 (обновлено: 17:43 07.06.2026)
Карпов высказался о ситуации с рукопожатием Непомнящего и Ниманна

Карпов: шахматист Непомнящий имеет право протянуть или не протянуть руку Ниманну

© Кадр видео из соцсетейРоссийский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вправе решать, обмениваться ли рукопожатием с американцем Хансом Ниманном, ранее обвинявшимся в читерстве, заявил Анатолий Карпов.
  • Непомнящий проигнорировал Ниманна при рукопожатии с участниками турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте, на что тот ответил неодобрительным взглядом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вправе обмениваться рукопожатием с ранее обвинявшимся в читерстве американцем Хансом Ниманном или отказываться от него, заявил РИА Новости XII чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов.
Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором Непомнящий по очереди жмет руку каждому из участников турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте, игнорируя Ниманна. Тот в ответ кинул неодобрительный взгляд в спину россиянина. Непомнящий сыграет с Ниманном 14 июня в восьмом туре.
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"Непомнящий имеет право протянуть руку или не протянуть руку. Мне трудно сказать, что думает и делает Непомнящий", - сказал Карпов, оценивая ситуацию с Ниманном.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
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СпортШахматыЯн НепомнящийАнатолий Карпов
 
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