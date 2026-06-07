Карпов высказался о ситуации с рукопожатием Непомнящего и Ниманна

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вправе обмениваться рукопожатием с ранее обвинявшимся в читерстве американцем Хансом Ниманном или отказываться от него, заявил РИА Новости XII чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов.