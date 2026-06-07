Карпов высказался о ситуации с рукопожатием Непомнящего и Ниманна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вправе решать, обмениваться ли рукопожатием с американцем Хансом Ниманном, ранее обвинявшимся в читерстве, заявил Анатолий Карпов.
- Непомнящий проигнорировал Ниманна при рукопожатии с участниками турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте, на что тот ответил неодобрительным взглядом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вправе обмениваться рукопожатием с ранее обвинявшимся в читерстве американцем Хансом Ниманном или отказываться от него, заявил РИА Новости XII чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов.
Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором Непомнящий по очереди жмет руку каждому из участников турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте, игнорируя Ниманна. Тот в ответ кинул неодобрительный взгляд в спину россиянина. Непомнящий сыграет с Ниманном 14 июня в восьмом туре.
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"Непомнящий имеет право протянуть руку или не протянуть руку. Мне трудно сказать, что думает и делает Непомнящий", - сказал Карпов, оценивая ситуацию с Ниманном.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
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