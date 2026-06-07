Проректор МИФИ рассказал, когда произойдет новая квантовая революция

Краткий пересказ от РИА ИИ Новая квантовая революция, связанная с вычислениями на квантовых компьютерах, произойдет в течение полутора-двух лет.

Сейчас во всем мире идет активная работа в области квантовых вычислений, датчиков и коммуникаций, а также в сфере кибербезопасности с использованием квантовых технологий.

Одним из инструментов развития квантовых RnD-центров для крупных корпораций является Научно-экспертный совет РСПП по квантовым технологиям.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Новая квантовая революция, связанная с вычислениями на квантовых компьютерах, произойдет в течение полутора-двух лет, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2026 проректор Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ, президент консорциума "Большой МИФИ" Валерий Романюк.

"Квантовая революция будет через год-полтора. Как только "взломают" что-то реально ценное с помощью квантового компьютера, сразу все побегут искать, где и как учиться квантам. Но это будет уже поздно", - сказал Романюк в кулуарах форума.

Он также рассказал о перспективах развития квантовых RnD-центров для крупных корпораций. Одним из инструментов на этом направлении является Научно-экспертный совет РСПП по квантовым технологиям. Сейчас, по словам Романюка, во всем мире идет активная работа в области квантовых вычислений, датчиков и коммуникаций, а также в сфере кибербезопасности с использованием квантовых технологий.

Первая квантовая революция, произошедшая в начале прошлого века, открыла квантовую природу мира и ознаменовала переход от классической физики к квантовой. Вторая будет связана с активным практическим применением квантовых технологий, в том числе в вычислениях.