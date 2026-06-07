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Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.06.2026
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13:36 07.06.2026
Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, заявил Ушаков

Ушаков: Москва ведет и открытые, и закрытые контакты с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
  • Ранее Владимир Путин рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"У нас и открытые, и закрытые (контакты с киевским режимом - ред.) Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", — заявил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.
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