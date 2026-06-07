Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
- Ранее Владимир Путин рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"У нас и открытые, и закрытые (контакты с киевским режимом - ред.) Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", — заявил Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.