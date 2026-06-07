В центре Москвы в воскресенье закроют движение на нескольких улицах

Краткий пересказ от РИА ИИ В воскресенье в центре Москвы закроют движение транспорта в связи с проведением «Красочного забега».

Перекрытие дорог будет происходить на различных участках с 03:00 до 14:00 мск.

На всех перекрытых участках с 00:01 воскресенья и до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы закроют в воскресенье в связи с проведением "Красочного забега".

Так, с 03.00 мск до 14.00 мск водители не смогут проехать по части Цветного бульвара, а с 06.00 мск до 14.00 мск недоступны будут Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

Также с 07.00 мск до 13.00 мск будет закрыт Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатская улица от улицы Дурова до Самотечной улицы и боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.