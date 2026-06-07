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В центре Москвы в воскресенье закроют движение на нескольких улицах - РИА Новости, 07.06.2026
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00:07 07.06.2026
В центре Москвы в воскресенье закроют движение на нескольких улицах

Движение на нескольких улицах в центре Москвы закроют из-за "Красочного забега"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗабег
Забег - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в центре Москвы закроют движение транспорта в связи с проведением «Красочного забега».
  • Перекрытие дорог будет происходить на различных участках с 03:00 до 14:00 мск.
  • На всех перекрытых участках с 00:01 воскресенья и до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы закроют в воскресенье в связи с проведением "Красочного забега".
Так, с 03.00 мск до 14.00 мск водители не смогут проехать по части Цветного бульвара, а с 06.00 мск до 14.00 мск недоступны будут Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.
Также с 07.00 мск до 13.00 мск будет закрыт Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатская улица от улицы Дурова до Самотечной улицы и боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.
Кроме того, с 07.00 мск до 14.00 мск перекроют движение по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. С 00.01 мск воскресенья и до окончания мероприятия на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка.
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