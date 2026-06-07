Додон рассказал о желании жителей Молдавии дружить с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подавляющее большинство молдавских граждан выступают за сохранение и развитие дружественных отношений с Россией, заявил Игорь Додон.
- Додон отметил, что наибольшей популярностью среди иностранных политиков в Молдавии пользуются президенты России и Белоруссии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство молдавских граждан выступают за сохранение и развитие дружественных отношений с Россией, несмотря на западные санкции и цензуру, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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"В условиях цензуры, в условиях жестких санкций, молдаване хотят дружить... В любом случае Молдова хочет и будет дружить с Россией", — сказал Додон.
Политик осудил решение парламента о прекращении работы Российского центра науки и культуры в Кишиневе, назвав это ударом по двусторонним связям. Он отметил, что многочисленные опросы общественного мнения показывают, что наибольшей популярностью среди иностранных политиков в Молдавии пользуются президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступило его генеральным информационным партнером.
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