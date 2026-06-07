Додон рассказал о желании жителей Молдавии дружить с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство молдавских граждан выступают за сохранение и развитие дружественных отношений с Россией, несмотря на западные санкции и цензуру, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.