"Рано говорить": Мишин высказался о перспективах фигуриста Федотова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арсений Федотов, двукратный чемпион России среди юниоров, покинул группу Этери Тутберидзе.
- Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин считает преждевременными разговоры о перспективах Арсения Федотова.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал преждевременными разговоры о перспективах двукратного чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 16-летний фигурист покинул группу Этери Тутберидзе. Вместе с ним ушел и его младший брат Артем. Отмечалось, что приоритетным вариантом для продолжения карьеры для Арсения Федотова является группа Мишина.
"Пока рано говорить", - ответил Мишин РИА Новости на вопрос о перспективах Федотова-старшего.
Федотов тренировался под руководством Тутберидзе в течение почти 10 лет. За эти годы он стал одним из сильнейших фигуристов России и мира в своей возрастной группе.
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