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Тренер Андреевой рассказала, с чем пришлось бороться теннисистке - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
08:40 07.06.2026
Тренер Андреевой рассказала, с чем пришлось бороться теннисистке

Тренер Мартинес рассказала, что Андреевой пришлось бороться с перфекционизмом

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив Майю Хвалиньскую из Польши в финале Открытого чемпионата Франции.
  • Кончита Мартинес, тренер Мирры Андреевой, отметила, что иногда работать с теннисисткой непросто, так как она является большой перфекционисткой и не позволяет себе ошибаться даже на тренировках.
  • Мартинес подчеркнула, что после победы на «Ролан Гаррос» Андреевой нужно сохранять скромность и продолжать совершенствоваться каждый день.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тренирующая Мирру Андрееву экс-вторая ракетка мира испанка Кончита Мартинес рассказала, что российская теннисистка не любит ошибаться даже на тренировках и этот барьер пришлось преодолеть.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
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"Иногда работать с ней непросто, не буду врать. Вне корта она очень хорошая девушка, но на тренировках порой бывает трудно. Бывают дни, когда она не склонна к тому, чтобы слушать. Это сложно, потому что когда она усердно работает, слушает и делает все, что должна, - для нее нет пределов. Небо - это предел. Для меня все это процесс работы. Я с ней уже чуть больше двух лет. Я рада, что победа на этом турнире Большого шлема придаст ей уверенности, но ей еще многое нужно улучшать. Мы должны сохранять скромность и продолжать работать. Ничего не будет легко", - цитирует Мартинес Punto de Break.
"Она большая перфекционистка и порой не позволяет себе ошибаться даже на тренировках. Это был очень сложный барьер, который нам пришлось преодолеть. Я говорю ей: "Ты ошиблась, но ты хорошо ударила по мячу". Она отвечает: "Да, но мяч ушел в аут". А я говорю, что порой именно так и происходят рост и обучение. Когда она понимает такие вещи и прислушивается, то очень прогрессирует. Порой мы сами свои злейшие враги", - добавила Мартинес.
Испанка подчеркнула, что после победы на "Ролан Гаррос" Андреевой нужно сохранять скромность и продолжать "твердо стоять на ногах и работать": "Ей 19 лет, она уже многого добилась, но нужно двигаться дальше. Если у нее большие устремления, она должна продолжать совершенствоваться каждый день. Тебе никто ничего не дарит, каждый хочет тебя обыграть, и ты должна выкладываться на максимум на каждой тренировке".
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