Тренер Андреевой рассказала, с чем пришлось бороться теннисистке

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"Иногда работать с ней непросто, не буду врать. Вне корта она очень хорошая девушка, но на тренировках порой бывает трудно. Бывают дни, когда она не склонна к тому, чтобы слушать. Это сложно, потому что когда она усердно работает, слушает и делает все, что должна, - для нее нет пределов. Небо - это предел. Для меня все это процесс работы. Я с ней уже чуть больше двух лет. Я рада, что победа на этом турнире Большого шлема придаст ей уверенности, но ей еще многое нужно улучшать. Мы должны сохранять скромность и продолжать работать. Ничего не будет легко", - цитирует Мартинес Punto de Break.