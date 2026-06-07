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Мендель сообщила об "онлайн-революции" на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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17:33 07.06.2026
Мендель сообщила об "онлайн-революции" на Украине

Мендель сообщила об "онлайн-революции" на Украине из-за недовольства конфликтом

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила об "онлайн-революции" на Украине, созданной противниками конфликта с Россией.
  • Украинцы выражают в социальных сетях несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой.
  • Мендель считает, что западные СМИ игнорируют усталость украинцев от войны и другие социальные проблемы в стране.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "онлайн-революции" на Украине, которую создали в интернете миллионы противников конфликта с Россией среди граждан страны.
По ее словам, обычные украинцы заполнили социальные сети комментариями, публикациями и видео, в которых выражают свое несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой.
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"Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни", - написала Мендель на своей странице на платформе Substack.
По словам Мендель, интернет дал украинцам "психологическое убежище", где люди наконец смогли высказаться. В сообщении говорится, что многие боятся спецслужб, поэтому значительная часть критиков действуют из-за рубежа. По словам бывшей пресс-секретаря, правительство Зеленского все больше склоняется к радикальной националистической идеологии, чуждой его собственному прошлому и прежней позиции. В результате украинцы чувствуют себя "рабами, посланными защищать свободу".
При этом для западных СМИ голоса миллионов украинцев становятся "невидимыми или неудобными". По ее словам, нарратив об Украине как о вечном "щите Европы" удобно обходит стороной такие явления в украинском обществе, как усталость от войны, коррупционные скандалы, произвол насильственной мобилизации и падение доверия.
"Мы не можем позволить себе продолжать политику "войны до победы", которая все больше выглядит как война ради войны – обогащение узкого круга и разрушение нации. И неважно, насколько это может быть геополитически удобно для определенных западных политических сил", - добавила она.
По ее словам, украинские власти могут запугивать, подвергать цензуре и насильно мобилизовывать граждан, но они не могут помешать миллионам украинцев делиться правдой в интернете.
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