В Дагестане выявили майнинг-ферму с 90 аппаратами для добычи криптовалюты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Майданское Унцукульского района выявили незаконно функционирующую майнинг-ферму.
- На объекте обнаружили 90 специализированных устройств для добычи криптовалюты, спрятанных под фальшполом.
- Оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей организацией.
МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Майнинг-ферма с 90 аппаратами для добычи криптовалюты, похищавшая электроэнергию, выявлена в селе Майданское в Унцукульском районе, оборудование было спрятано под фальшполом, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.
"В селе Майданское Унцукульского района была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма… В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 90 специализированных устройств для добычи криптовалюты", - написал Шапиев в своем Telegram-канале.
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По его словам, изначально в ходе рейда у энергетиков сложилось впечатление, что оборудование было демонтировано и перенесено в неизвестное место. Однако при более детальном обследовании специалисты обнаружили в здании специально оборудованный фальшпол, под которым были скрыты все майнинг-аппараты.
Каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 кВт. Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что свидетельствует о бездоговорном потреблении электроэнергии, отметил Шапиев. Все аппараты изъяли до выяснения обстоятельств.
С начала 2026 года в Telegram-канале Шапиева насчитывается не менее 20 публикаций о выявлении незаконных майнинг-ферм в Унцукульском районе Дагестана.
Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
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