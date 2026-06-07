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Отец Маска призвал россиян не обращать внимания на санкции - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:56 07.06.2026 (обновлено: 02:57 07.06.2026)
Отец Маска призвал россиян не обращать внимания на санкции

Эррол Маск призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭррол Маск на ПМЭФ-2026
Эррол Маск на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Эррол Маск на ПМЭФ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России, и не обращать внимания на санкции.
  • Маск-старший отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России и не обращать внимания на санкции.
"Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России", - сказал Маск на полях ПМЭФ.
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Маск-старший также отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.
"Они завидуют России. Вот что я бы сказал. И они хотели бы быть похожими на Россию", - добавил собеседник РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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