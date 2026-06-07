Краткий пересказ от РИА ИИ Эррол Маск призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России, и не обращать внимания на санкции.

Маск-старший отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск в беседе с РИА Новости призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России и не обращать внимания на санкции.

"Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России", - сказал Маск на полях ПМЭФ.

Маск-старший также отметил, что ситуация в Европе гораздо хуже, чем в России.

"Они завидуют России. Вот что я бы сказал. И они хотели бы быть похожими на Россию", - добавил собеседник РИА Новости.