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Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком - РИА Новости, 07.06.2026
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09:56 07.06.2026
Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком

Маркетплейс обязали вернуть 139 тыс руб за случайно заказанные ребёнком товары

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей, потраченные на 102 товара, заказанных в приложении ее полуторагодовалой дочерью.
  • Суд признал незаконным отказ маркетплейса в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский суд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине, чья полуторагодовалая дочь случайно заказала в приложении 102 товара, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее агентство передавало, что кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело москвички, малолетняя дочка которой случайно нажала в приложении кнопку оформления заказа. Всего в корзине было 102 предмета.
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Женщина пыталась отменить заказ, но ей отказали, так как товар сразу передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения доставленного товара маркетплейс списал с ее карты средства и установил отрицательный баланс в личном кабинете.
Тянущийся несколько лет спор завершился в пользу женщины: суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. С маркетплейса взыскали потраченные средства, компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что общая стоимость 102 товаров составила 139 тысяч рублей.
Суд подчеркнул, что истица незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора, а маркетплейс в нарушение закона "О защите прав потребителей" ей отказал. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
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ПроисшествияМосковский городской судМосквамаркетплейс
 
 
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