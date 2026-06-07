Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей, потраченные на 102 товара, заказанных в приложении ее полуторагодовалой дочерью.

Суд признал незаконным отказ маркетплейса в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский суд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине, чья полуторагодовалая дочь случайно заказала в приложении 102 товара, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее агентство передавало, что кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело москвички, малолетняя дочка которой случайно нажала в приложении кнопку оформления заказа. Всего в корзине было 102 предмета.

Женщина пыталась отменить заказ, но ей отказали, так как товар сразу передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения доставленного товара маркетплейс списал с ее карты средства и установил отрицательный баланс в личном кабинете.

Тянущийся несколько лет спор завершился в пользу женщины: суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. С маркетплейса взыскали потраченные средства, компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что общая стоимость 102 товаров составила 139 тысяч рублей.