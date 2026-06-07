В Зимбабве число летальных исходов от малярии увеличилось в пять раз

Краткий пересказ от РИА ИИ Число случаев заражения малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза за первые 4,5 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество летальных исходов от малярии в Зимбабве возросло в пять раз за указанный период.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, а летальных исходов - в пять раз за первые 4,5 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила газета Число случаев заражения малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, а летальных исходов - в пять раз за первые 4,5 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила газета Herald со ссылкой на главу минздрава страны Дугласа Момбешору.

"Санитарные власти сталкиваются с почти четырехкратным увеличением числа случаев заражения и пятикратным ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет Herald.

К середине апреля 2026 года в стране было зарегистрировано более 65 тысяч случаев заболевания малярией и 174 летальных исхода.