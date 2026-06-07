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В Зимбабве число летальных исходов от малярии увеличилось в пять раз - РИА Новости, 07.06.2026
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00:48 07.06.2026
В Зимбабве число летальных исходов от малярии увеличилось в пять раз

В Зимбабве за 4,5 месяца число летальных исходов от малярии выросло в пять раз

© Fotolia / Avatar_023Девочка на осмотре у врача
Девочка на осмотре у врача - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Fotolia / Avatar_023
Девочка на осмотре у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число случаев заражения малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза за первые 4,5 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Количество летальных исходов от малярии в Зимбабве возросло в пять раз за указанный период.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число случаев заражения малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, а летальных исходов - в пять раз за первые 4,5 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила газета Herald со ссылкой на главу минздрава страны Дугласа Момбешору.
"Санитарные власти сталкиваются с почти четырехкратным увеличением числа случаев заражения и пятикратным ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет Herald.
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В интервью, состоявшемся в пятницу, Момбешора заявил газете, что всплеск заболеваемости наблюдается не только в Зимбабве, но и во всем регионе.
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