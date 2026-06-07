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Макдэвид обошел Кучерова в борьбе за "Тед Линдсей Эворд" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Хоккей
 
18:30 07.06.2026 (обновлено: 18:32 07.06.2026)
Макдэвид обошел Кучерова в борьбе за "Тед Линдсей Эворд"

Канадский нападающий Макдэвид стал обладателем награды "Тед Линдсей Эворд"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКоннор Макдэвид
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Коннор Макдэвид . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» получил награду «Тед Линдсей Эворд».
  • В тройку претендентов на премию входили Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал обладателем награды "Тед Линдсей Эворд", сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входили российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и канадский форвард Маклин Селебрини из "Сан-Хосе Шаркс".
В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90 передач). Форварду 29 лет, он стал пятикратным обладателем приза. Он сравнялся с рекордсменом по числу "Тед Линдсей Эворд" канадцем Уэйном Гретцки.
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).
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ХоккейСпортКоннор МакдэвидНикита КучеровЭдмонтон ОйлерзТампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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