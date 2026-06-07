МАГАТЭ рассказало, когда начнется ремонт ЛЭП "Днепровская"

ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Начало процесса восстановления главной линии электропередачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) "Днепровская" ожидается в ближайшие дни после завершения процесса разминирования прифронтовой зоны, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

ЗАЭС в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. В субботу пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после ввода в строй "Ферросплавной-1". Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.