МАГАТЭ рассказало, когда начнется ремонт ЛЭП "Днепровская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало процесса восстановления главной линии электропередачи ЗАЭС "Днепровская" ожидается в ближайшие дни после завершения разминирования прифронтовой зоны.
- Заявило Международное агентство по атомной энергии.
ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Начало процесса восстановления главной линии электропередачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) "Днепровская" ожидается в ближайшие дни после завершения процесса разминирования прифронтовой зоны, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
ЗАЭС в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. В субботу пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после ввода в строй "Ферросплавной-1". Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
"Ожидается, что ремонт главной линии электропередачи Запорожской АЭС напряжением 750 киловольт (кВ) начнется в ближайшие дни после завершения разминирования прифронтовой зоны", - говорится в сообщении агентства.