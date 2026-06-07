Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ рассказало, когда начнется ремонт ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 07.06.2026 (обновлено: 16:55 07.06.2026)
МАГАТЭ рассказало, когда начнется ремонт ЛЭП "Днепровская"

МАГАТЭ: ремонт ЛЭП "Днепровская" начнется в ближайшие дни после разминирования

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начало процесса восстановления главной линии электропередачи ЗАЭС "Днепровская" ожидается в ближайшие дни после завершения разминирования прифронтовой зоны.
  • Заявило Международное агентство по атомной энергии.
ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Начало процесса восстановления главной линии электропередачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) "Днепровская" ожидается в ближайшие дни после завершения процесса разминирования прифронтовой зоны, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
ЗАЭС в пятницу была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции. В субботу пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении электроснабжения ЗАЭС после ввода в строй "Ферросплавной-1". Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
"Ожидается, что ремонт главной линии электропередачи Запорожской АЭС напряжением 750 киловольт (кВ) начнется в ближайшие дни после завершения разминирования прифронтовой зоны", - говорится в сообщении агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
МАГАТЭ проводит мониторинг разминирования возле ЗАЭС
Вчера, 16:38
 
Днепр (река)ЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала