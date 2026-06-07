В Лисичанске два подростка пострадали при прицельном ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лисичанске в ЛНР два подростка получили ранения в результате прицельного удара ВСУ.
- Пострадавших оперативно доставили в больницу.
- Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два подростка ранены в результате прицельного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, им оказали помощь и доставили в больницу, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Сегодня в 18.30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летние юноши. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что целенаправленный удар по детям - "очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ".
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