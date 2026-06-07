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В Лисичанске два подростка пострадали при прицельном ударе ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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23:05 07.06.2026 (обновлено: 23:12 07.06.2026)
В Лисичанске два подростка пострадали при прицельном ударе ВСУ

ВСУ прицельно ударили по двум подросткам в Лисичанске, они госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лисичанске в ЛНР два подростка получили ранения в результате прицельного удара ВСУ.
  • Пострадавших оперативно доставили в больницу.
  • Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два подростка ранены в результате прицельного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, им оказали помощь и доставили в больницу, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Сегодня в 18.30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летние юноши. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что целенаправленный удар по детям - "очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ".
Пасечник добавил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки.
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