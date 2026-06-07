Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид, врезавшись в стену на 66-м круге домашнего Гран-при Монако.
- Ранее с дистанции сошли несколько пилотов, включая Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Валттери Боттаса, Оливера Бермана и Лэнса Стролла.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пилот "Феррари" Шарль Леклер врезался в стену и разбил болид на домашнем Гран-при Монако чемпионата "Формулы-1".
Инцидент произошел на 66-м круге гонки после рестарта. Монегаск, шедший третьим, не справился с управлением и врезался в стену, повредив переднюю часть болида. Спустя два круга на трассе появились красные флаги из-за повреждения барьеров.
"Если честно, я даже не буду брать на себя. Эти чертовы тормоза", - сказал Леклер по радио после схода.
Ранее по ходу гонки с дистанции сошли нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), представитель Великобритании Ландо Норрис ("Макларен"), финн Валттери Боттас ("Кадиллак"), британец Оливер Берман ("Хаас") и канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин", который врезался в стену на 60-м круге и стал причиной появления автомобиля безопасности.
В субботу Леклер в ходе своей последней попытки в третьем сегменте квалификации также врезался в стену и не смог улучшить результат, заняв четвертую позицию на стартовой решетке. При этом Леклер показал лучшее время в первой свободной практике, а во второй и третьей тренировках стал вторым. 3 июня гонщик продлил контракт с "Феррари".