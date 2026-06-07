МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пилот "Феррари" Шарль Леклер врезался в стену и разбил болид на домашнем Гран-при Монако чемпионата "Формулы-1".

Инцидент произошел на 66-м круге гонки после рестарта. Монегаск, шедший третьим, не справился с управлением и врезался в стену, повредив переднюю часть болида. Спустя два круга на трассе появились красные флаги из-за повреждения барьеров.