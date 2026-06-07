ФМБА разработало препарат для лечения легочной гипертензии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых, его регистрация завершится в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ведомства Вероника Скворцова на полях ПМЭФ.