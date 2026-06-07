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ФМБА разработало препарат для лечения легочной гипертензии - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:24 07.06.2026
ФМБА разработало препарат для лечения легочной гипертензии

ФМБА разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых.
  • Регистрация препарата «Селексипаг» завершится в 2026 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало инновационный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых, его регистрация завершится в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ведомства Вероника Скворцова на полях ПМЭФ.
"Кроме того, мы зарегистрируем "Селексипаг". Это орфанный препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос о том, какие препараты появятся в 2026 году.
Она также отметила, что препарат синтезирован в научном институте гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России. Производителем выступает предприятие "Фармзащита".
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Здоровье - ОбществоРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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