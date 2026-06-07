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Письмо Зеленского Путину показали в установленном порядке, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2026
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13:05 07.06.2026
Письмо Зеленского Путину показали в установленном порядке, заявил Песков

Песков: письмо Зеленского Путину показали в установленном порядке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что открытое письмо Зеленского президенту Владимиру Путину показали в установленном порядке.
  • Зеленский предложил президенту провести встречу в третьей стране и завершить конфликт, но Путин на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что пока не видит смысла в этой встрече.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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"В установленном порядке… Служебный (порядок - ред.). Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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