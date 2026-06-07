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Южнокорейский президент предложил кандидата на пост премьера - РИА Новости, 07.06.2026
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11:58 07.06.2026
Южнокорейский президент предложил кандидата на пост премьера

Южнокорейский президент выдвинул экс-главу Naver Хан Сон Сук на пост премьера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Ли Чжэ Мён
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выдвинул экс-главу Naver Хан Сон Сук на должность премьер-министра страны.
  • Кандидатура Хан Сон Сук была выбрана благодаря ее опыту работы в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.
СЕУЛ, 7 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выдвинул министра по делам малого и среднего бизнеса Хан Сон Сук на должность премьер-министра страны, сообщила администрация президента.
По словам руководителя администрации президента Кан Хун Сика, кандидатура Хан Сон Сук была выбрана благодаря ее опыту работы в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.
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"На основе опыта руководителя IT-компании и министра по делам малого и среднего бизнеса она является наиболее подходящим кандидатом для того, чтобы без сбоев осуществить масштабный переход к ИИ, являющийся задачей эпохи, и обеспечить рост не для части граждан, а для всей Республики Корея", - заявил Кан Хун Сик.
Хан Сон Сук ранее возглавляла крупнейший южнокорейский интернет-портал Naver и большую часть карьеры проработала в интернет-индустрии. В настоящее время она занимает пост министра по делам малого и среднего бизнеса.
Если кандидатура будет утверждена Национальным собранием, Хан Сон Сук станет первой женщиной-премьером в администрации Ли Чжэ Мена и второй женщиной на этом посту в истории Южной Кореи после Хан Мен Сук, возглавлявшей правительство в 2006–2007 годах.
Нынешний премьер-министр Ким Мин Сок покидает должность после года работы во главе правительства. Как сообщают южнокорейские СМИ, он намерен принять участие в выборах председателя правящей Демократической партии, которые должны пройти в августе или сентябре.
Кадровые изменения произошли накануне первой годовщины вступления Ли Чжэ Мена в должность президента. В понедельник глава государства проведет пресс-конференцию, посвященную итогам первого года работы администрации и планам на второй год пятилетнего президентского срока.
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