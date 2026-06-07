Южнокорейский президент предложил кандидата на пост премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выдвинул экс-главу Naver Хан Сон Сук на должность премьер-министра страны.

Кандидатура Хан Сон Сук была выбрана благодаря ее опыту работы в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

СЕУЛ, 7 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выдвинул министра по делам малого и среднего бизнеса Хан Сон Сук на должность премьер-министра страны, сообщила администрация президента.

По словам руководителя администрации президента Кан Хун Сика, кандидатура Хан Сон Сук была выбрана благодаря ее опыту работы в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"На основе опыта руководителя IT-компании и министра по делам малого и среднего бизнеса она является наиболее подходящим кандидатом для того, чтобы без сбоев осуществить масштабный переход к ИИ, являющийся задачей эпохи, и обеспечить рост не для части граждан, а для всей Республики Корея", - заявил Кан Хун Сик.

Хан Сон Сук ранее возглавляла крупнейший южнокорейский интернет-портал Naver и большую часть карьеры проработала в интернет-индустрии. В настоящее время она занимает пост министра по делам малого и среднего бизнеса.

Если кандидатура будет утверждена Национальным собранием, Хан Сон Сук станет первой женщиной-премьером в администрации Ли Чжэ Мена и второй женщиной на этом посту в истории Южной Кореи после Хан Мен Сук, возглавлявшей правительство в 2006–2007 годах.

Нынешний премьер-министр Ким Мин Сок покидает должность после года работы во главе правительства. Как сообщают южнокорейские СМИ, он намерен принять участие в выборах председателя правящей Демократической партии, которые должны пройти в августе или сентябре.