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Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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18:43 07.06.2026
Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

Климент Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Климент Колесников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию с результатом 23,86 секунды.
  • Иван Гирев победил на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 минута 46,41 секунды.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Он показал результат 23,86 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,12), третьим - Мирон Лифинцев (24,43).
У женщин на данной дистанции победила Алина Гайфутдинова (27,33), серебро разделили Александра Курилкина и Виктория Машкина (28,10).
Иван Гирев одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем, показав результат 1 минута 46,41 секунды. Второе место занял Роман Акимов (1.46,45), третье - Николай Колесников (1.46,67). В женском заплыве победила Милана Степанова (1.58,36), далее расположились Дарья Сурушкина (1.58,78) и Анастасия Саратова (2.00,27).
Чемпионат России завершится 11 июня.
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