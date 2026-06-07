Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию с результатом 23,86 секунды.
- Иван Гирев победил на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1 минута 46,41 секунды.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Он показал результат 23,86 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,12), третьим - Мирон Лифинцев (24,43).
У женщин на данной дистанции победила Алина Гайфутдинова (27,33), серебро разделили Александра Курилкина и Виктория Машкина (28,10).
Иван Гирев одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем, показав результат 1 минута 46,41 секунды. Второе место занял Роман Акимов (1.46,45), третье - Николай Колесников (1.46,67). В женском заплыве победила Милана Степанова (1.58,36), далее расположились Дарья Сурушкина (1.58,78) и Анастасия Саратова (2.00,27).
Чемпионат России завершится 11 июня.