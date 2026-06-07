Колесников признался, что пытался побить рекорд мира на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ Климент Колесников стал первым на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России в Казани с результатом 23,86 секунды.

Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Колесникову и составляет 23,55 секунды.

Колесников заявил, что каждый раз думает о своем рекорде и пытается его улучшить, но ближе к соревнованиям мирового уровня акцент будет сделан на место на пьедестале, а не на время.

КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил журналистам, что каждый раз на дистанции 50 метров на спине думает о принадлежащем ему мировом рекорде и пытается улучшить результат.

На проходящем в Казани чемпионате России Колесников стал первым на дистанции 50 метров на спине с результатом 23,86 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (24,12), третье - Мирон Лифинцев (24,43). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Колесникову и составляет 23,55 секунды.

"Я каждый раз, когда плыву полтинник, думаю о том, что рекорд мой стоит. И мне приходится улучшать рекорд мира, как-никак. И каждый раз, думая об этом, когда проплываешь медленнее, думаешь: "Блин, ну мой же результат, как же я так? Не могу быстрее проплыть". Поэтому так и получается. Это чисто профессиональный подход", - сказал Колесников.

По его словам, ближе к соревнованиям - к чемпионату Европы или к чемпионату мира - акцент будет сделан на место на пьедестале, а не на время.