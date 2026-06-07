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Колесников признался, что пытался побить рекорд мира на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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18:16 07.06.2026 (обновлено: 18:30 07.06.2026)
Колесников признался, что пытался побить рекорд мира на чемпионате России

Колесников: каждый раз на "полтиннике" борюсь с собой и своим рекордом мира

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Климент Колесников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Климент Колесников стал первым на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России в Казани с результатом 23,86 секунды.
  • Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Колесникову и составляет 23,55 секунды.
  • Колесников заявил, что каждый раз думает о своем рекорде и пытается его улучшить, но ближе к соревнованиям мирового уровня акцент будет сделан на место на пьедестале, а не на время.
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил журналистам, что каждый раз на дистанции 50 метров на спине думает о принадлежащем ему мировом рекорде и пытается улучшить результат.
На проходящем в Казани чемпионате России Колесников стал первым на дистанции 50 метров на спине с результатом 23,86 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (24,12), третье - Мирон Лифинцев (24,43). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит Колесникову и составляет 23,55 секунды.
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"Я каждый раз, когда плыву полтинник, думаю о том, что рекорд мой стоит. И мне приходится улучшать рекорд мира, как-никак. И каждый раз, думая об этом, когда проплываешь медленнее, думаешь: "Блин, ну мой же результат, как же я так? Не могу быстрее проплыть". Поэтому так и получается. Это чисто профессиональный подход", - сказал Колесников.
По его словам, ближе к соревнованиям - к чемпионату Европы или к чемпионату мира - акцент будет сделан на место на пьедестале, а не на время.
"Но это как везде: ты все равно, когда что-то делаешь, хочешь становиться лучше. Тем более когда твое лучшее время - это рекорд мира. И так складывается, что ты каждый раз борешься сам с собой, и то получается, то не получается. А так я доволен, я рад. Хотелось бы быстрее, конечно. Но на одних, условно, эмоциях и настрое время получилось вот так. Будем раскручиваться, чтобы к чемпионату Европы плыть быстрее", - сказал Колесников.
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