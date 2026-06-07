Кнороз обновила личный рекорд на Неделе легкой атлетики в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Неделе легкой атлетики в Москве с результатом 4 метра 87 сантиметров.
- Спортсменка обновила личный рекорд.
- Далее расположились Татьяна Калинина (4,60 метра) и Ирина Михайлова (4,50).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россиянка Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах.
Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. Кнороз обновила личный рекорд, который составлял 4,86 метра. Далее расположились россиянки Татьяна Калинина (4,60 метра) и Ирина Михайлова (4,50).
Результаты других соревнований:
прыжки с шестом, мужчины: 1. Степан Кекин (Россия, 5,60), 2. Михаил Шмыков (Россия, 5,40), 3. Захар Бугаенко (Россия, 5,30);
прыжки в высоту, мужчины: 1. Данил Лысенко (Россия, 2,32), 2. Степан Веткин (Россия, 2,26), 3. Матвей Тычинкин (Россия, 2,23);
прыжки в высоту, женщины: 1. Кристина Королева (Россия, 1,92), 2. Елизавета Валуева (Белоруссия, 1,90), 3. Карина Таранда (Белоруссия, 1,90).