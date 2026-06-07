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Кнороз обновила личный рекорд на Неделе легкой атлетики в Москве - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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17:19 07.06.2026 (обновлено: 17:44 07.06.2026)
Кнороз обновила личный рекорд на Неделе легкой атлетики в Москве

Прыгунья с шестом Кнороз с личным рекордом победила на Неделе легкой атлетики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Неделе легкой атлетики в Москве с результатом 4 метра 87 сантиметров.
  • Спортсменка обновила личный рекорд.
  • Далее расположились Татьяна Калинина (4,60 метра) и Ирина Михайлова (4,50).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россиянка Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом на Неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах.
Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. Кнороз обновила личный рекорд, который составлял 4,86 метра. Далее расположились россиянки Татьяна Калинина (4,60 метра) и Ирина Михайлова (4,50).
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Результаты других соревнований:
прыжки с шестом, мужчины: 1. Степан Кекин (Россия, 5,60), 2. Михаил Шмыков (Россия, 5,40), 3. Захар Бугаенко (Россия, 5,30);
прыжки в высоту, мужчины: 1. Данил Лысенко (Россия, 2,32), 2. Степан Веткин (Россия, 2,26), 3. Матвей Тычинкин (Россия, 2,23);
прыжки в высоту, женщины: 1. Кристина Королева (Россия, 1,92), 2. Елизавета Валуева (Белоруссия, 1,90), 3. Карина Таранда (Белоруссия, 1,90).
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