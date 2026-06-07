Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Киселев заявил, что мечта Запада о стратегическом поражении России не осуществилась, несмотря на 32 тысячи антироссийских санкций.

Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем Владимира Путина важнейшим событием недели и отметил, что на форум прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира.

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Самая страстная мечта Запада нанести стратегическое поражение России разбилась о суровую реальность, РФ не удается победить ни на поле боя, ни экономически, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Самая страстная мечта Запада нанести России стратегическое поражение разбилась о суровую реальность. Не выходит. Ни на поле боя, ни экономически", - передает слова Киселева ИС " Вести ".

Он подчеркнул, что достичь этой мечты Западу не помогли даже 32 тысячи антироссийских санкций.

"Россия, пусть и не без проблем, справляется. Ни о какой международной изоляции России речи больше нет. Форум в Петербурге яркое тому подтверждение", - подчеркнул Киселев.

Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем президента России Владимира Путина важнейшим событием недели, указав, что на берега Невы прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира, в том числе уже в качестве экзотики и делегация США

"У Путина программа была напряженной, высказывания, как говорится, по всей шкале, в расчете на внутрироссийскую аудиторию и на внешнюю тоже. Президент звучал спокойно, уверенно и вдохновляюще", - отметил Киселев.

Он обратил внимание, что экономика на форуме "всегда в контексте".

"Так что тема СВО звучала не единожды. Тем более, что враг поставил себе прямую задачу сорвать форум любой ценой. Отсюда и массированные атаки на Петербург и Ленобласть, применение новых дронов на базе ИИ для ударов по гражданским объектам в регионах России, по сути продолжение преступления в Старобельске", - сказал гендиректор, упомянув и блокировку национальной цифровой системы "Макс" в App Store.

Понятно, что на таком фоне в ходе пленарного заседания на ПМЭФ Путин прямо обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения, обратил внимание гендиректор.