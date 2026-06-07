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Киселев: мечта Запада нанести поражение России разбилась о реальность - РИА Новости, 07.06.2026
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21:36 07.06.2026
Киселев: мечта Запада нанести поражение России разбилась о реальность

Киселев: мечта Запада нанести поражение России разбилась о суровую реальность

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев заявил, что мечта Запада о стратегическом поражении России не осуществилась, несмотря на 32 тысячи антироссийских санкций.
  • Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем Владимира Путина важнейшим событием недели и отметил, что на форум прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Самая страстная мечта Запада нанести стратегическое поражение России разбилась о суровую реальность, РФ не удается победить ни на поле боя, ни экономически, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Самая страстная мечта Запада нанести России стратегическое поражение разбилась о суровую реальность. Не выходит. Ни на поле боя, ни экономически", - передает слова Киселева ИС "Вести".
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Он подчеркнул, что достичь этой мечты Западу не помогли даже 32 тысячи антироссийских санкций.
"Россия, пусть и не без проблем, справляется. Ни о какой международной изоляции России речи больше нет. Форум в Петербурге яркое тому подтверждение", - подчеркнул Киселев.
Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем президента России Владимира Путина важнейшим событием недели, указав, что на берега Невы прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира, в том числе уже в качестве экзотики и делегация США.
"У Путина программа была напряженной, высказывания, как говорится, по всей шкале, в расчете на внутрироссийскую аудиторию и на внешнюю тоже. Президент звучал спокойно, уверенно и вдохновляюще", - отметил Киселев.
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Он обратил внимание, что экономика на форуме "всегда в контексте".
"Так что тема СВО звучала не единожды. Тем более, что враг поставил себе прямую задачу сорвать форум любой ценой. Отсюда и массированные атаки на Петербург и Ленобласть, применение новых дронов на базе ИИ для ударов по гражданским объектам в регионах России, по сути продолжение преступления в Старобельске", - сказал гендиректор, упомянув и блокировку национальной цифровой системы "Макс" в App Store.
Понятно, что на таком фоне в ходе пленарного заседания на ПМЭФ Путин прямо обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения, обратил внимание гендиректор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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