Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев заявил, что мечта Запада о стратегическом поражении России не осуществилась, несмотря на 32 тысячи антироссийских санкций.
- Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем Владимира Путина важнейшим событием недели и отметил, что на форум прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Самая страстная мечта Запада нанести стратегическое поражение России разбилась о суровую реальность, РФ не удается победить ни на поле боя, ни экономически, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он подчеркнул, что достичь этой мечты Западу не помогли даже 32 тысячи антироссийских санкций.
"Россия, пусть и не без проблем, справляется. Ни о какой международной изоляции России речи больше нет. Форум в Петербурге яркое тому подтверждение", - подчеркнул Киселев.
Он назвал Петербургский международный экономический форум и выступление на нем президента России Владимира Путина важнейшим событием недели, указав, что на берега Невы прибыли более 20 тысяч гостей из 130 стран мира, в том числе уже в качестве экзотики и делегация США.
"У Путина программа была напряженной, высказывания, как говорится, по всей шкале, в расчете на внутрироссийскую аудиторию и на внешнюю тоже. Президент звучал спокойно, уверенно и вдохновляюще", - отметил Киселев.
Он обратил внимание, что экономика на форуме "всегда в контексте".
"Так что тема СВО звучала не единожды. Тем более, что враг поставил себе прямую задачу сорвать форум любой ценой. Отсюда и массированные атаки на Петербург и Ленобласть, применение новых дронов на базе ИИ для ударов по гражданским объектам в регионах России, по сути продолжение преступления в Старобельске", - сказал гендиректор, упомянув и блокировку национальной цифровой системы "Макс" в App Store.
Понятно, что на таком фоне в ходе пленарного заседания на ПМЭФ Путин прямо обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения, обратил внимание гендиректор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.