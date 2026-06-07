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Умер трехкратный чемпион НБА Стейси Кинг - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Баскетбол
 
22:03 07.06.2026
Умер трехкратный чемпион НБА Стейси Кинг

Трехкратный чемпион НБА Стейси Кинг умер в возрасте 59 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стейси Кинг, бывший центровой «Чикаго Буллз», умер в возрасте 59 лет.
  • Стейси Кинг был трехкратным чемпионом НБА и многолетним телекомментатором матчей «Чикаго Буллз».
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший центровой "Чикаго Буллз" Стейси Кинг умер в возрасте 59 лет, сообщается на странице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети Х.
"НБА скорбит в связи с кончиной Стейси Кинга, трехкратного чемпиона НБА и многолетнего телекомментатора матчей "Чикаго Буллз". Стейси оставил след в истории баскетбола как игрок, тренер и комментатор. Более 20 лет его страсть, знания и неповторимая энергия находили отклик у поколений болельщиков в эфире трансляций матчей "Буллз". Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Стейси, а также клубу", - говорится в сообщении.
Кинг выиграл все три титула с "Чикаго", за который выступал с 1989 по 1994 год. Он был выбран командой на драфте 1989 года под общим шестым номером. Также Кинг представлял в НБА "Миннесоту Тимбервулвз", "Майами Хит", "Бостон Селтикс", "Даллас Маверикс". С 2006 года он работал на телевидении, комментируя матчи "Чикаго".
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