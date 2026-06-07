В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
- Тревога в Киеве была объявлена в 01:09 по московскому времени.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога действует в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Тревога в Киеве была объявлена в 01.09 мск.
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22 июня 2022, 17:18