В Госдуме заявили, что Василевскому могли не дать награду из-за паспорта

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Завоевание престижной награды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Везина Трофи" является очень серьезным достижением российского вратаря команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского, лига объективно называет лучшего игрока, невзирая на его гражданство, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

« "Всегда испытываешь гордость за наших ребят, когда они в составе своих команд выигрывают Кубок Стэнли. И когда наши игроки в Национальной хоккейной лиге признаются лучшими вратарями, это тоже является очень высоким достижением. Тем более что в США Канаде не скрывают, что это русские ребята. Хотя они могли бы отнестись предвзято и не дать этот приз Андрею Василевскому. И в то же время все в НХЛ прекрасно понимают, что он является воспитанником российской хоккейной школы", - сказала Журова

"А если бы этот трофей вручили двум нашим вратарям, то это было бы здорово. Потому что и Андрей Василевский, и Илья Сорокин его достойны", - добавила собеседница агентства.