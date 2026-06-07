Свечников назвал камбэк с 0:4 в игре с "Вегасом" безумием

Краткий пересказ от РИА ИИ "Каролина Харрикейнз" проиграла "Вегас Голден Найтс" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:5 (2ОТ).

Российский хоккеист "Каролины" Андрей Свечников выразил надежду на более спокойную игру в следующем матче.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вегаса".

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников после проигрыша в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс" выразил надежду на то, что следующая игра выйдет спокойнее.

"Каролина" проиграла "Вегасу" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:5 (2ОТ). "Харрикейнз" уступали 0:4 в счете перед третьим периодом. "Вегас" открыл счет, реализовав большинство, полученное после нарушения Свечниковым численного состава.

« "Все началось с меня, я получил это удаление, они забросили первую шайбу, сохранили этот темп и забросили еще несколько шайб", - сказал Свечников в общении с журналистами, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале WRAL.

"Каролине" удалось отыграться в третьем периоде. Сначала партнеры Свечникова забросили три шайбы за 39 секунд на 49-й минуте встречи, а на предпоследней минуте отличился сам россиянин.

« "Когда ты проигрываешь 0:4 и совершаешь камбэк - это безумие. Надеюсь, в следующей игре такого безумия не будет", - заявил Свечников.

"Мы ни о чем не думали, просто старались играть в свой хоккей. Мы знали, что счет 0:4, что нам просто нужно было выложиться на полную, сделать все, что потребуется, забросить шайбу. Это то, что нам нужно перенести в следующий матч", - добавил россиянин.