Де Анджело выразил недовольство выбором лучшего вратаря НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал обладателем «Везина Трофи», который ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.
- Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Де Анджело выразил недовольство тем, что награда досталась Василевскому, а не его одноклубнику Илье Сорокину.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Энтони Де Анджело выразил недовольство, что награда лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) досталась Андрею Василевскому, а не его одноклубнику Илье Сорокину.
НХЛ в субботу объявила, что Василевский, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", стал обладателем "Везина Трофи", который ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного сезона. Россиянин по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Второе место занял Сорокин (51 очко), третье - американец Джереми Свэйман (46), представляющий "Бостон Брюинз".
"Василевский - отличный вратарь и заслуживает "Везину" каждый год, но не может быть, чтобы Сорокина не признали лучшим вратарем НХЛ в этом сезоне", - написал хоккеист на своей странице в соцсети X.
Василевский стал обладателем "Везина Трофи" во второй раз в карьере, ранее он выигрывал награду в 2019 году. В текущем сезоне на его счету 58 матчей, 39 побед и 91,2% отраженных бросков. Сорокин стал номинантом на награду второй раз в карьере, в его активе 29 побед в 55 играх и 90,6% отраженных бросков.