Де Анджело выразил недовольство выбором лучшего вратаря НХЛ

"Василевский - отличный вратарь и заслуживает "Везину" каждый год, но не может быть, чтобы Сорокина не признали лучшим вратарем НХЛ в этом сезоне", - написал хоккеист на своей странице в соцсети X.

Василевский стал обладателем "Везина Трофи" во второй раз в карьере, ранее он выигрывал награду в 2019 году. В текущем сезоне на его счету 58 матчей, 39 побед и 91,2% отраженных бросков. Сорокин стал номинантом на награду второй раз в карьере, в его активе 29 побед в 55 играх и 90,6% отраженных бросков.