На границе России и Казахстана возникла пробка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На границе Казахстана с Россией образовалась пробка из грузовых автомобилей.
- Снижение темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска являются причинами затора.
- Пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей, особенно после выходных дней.
АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной, сообщили РИА Новости в комитете госдоходов минфина Казахстана.
Видеокадры с большим затором из автомобилей в Актюбинской области на западе Казахстана на границе с Россией появились в социальных сетях в воскресенье.
"В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска", - говорится в сообщении комитета.
В казахстанской таможне пояснили, что "на АПП "Жайсан" (в Казахстане - ред.) функционируют четыре полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска "Сагарчин" (в РФ - ред.) две полосы". Сообщается, что в связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей.
В комитете добавили, что автомобильный затор на пункте пропуска формируется, как правило, после выходных дней, когда накапливается поток транспортных средств.
"Жайсан" - автомобильный пункт пропуска на границе Казахстана и России. Расположен в Мартукском районе Актюбинской области напротив российского пункта пропуска "Сагарчин", который находится в Акбулакском районе Оренбургской области РФ.