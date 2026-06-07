На границе России и Казахстана возникла пробка

В казахстанской таможне пояснили, что "на АПП "Жайсан" (в Казахстане - ред.) функционируют четыре полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска "Сагарчин" (в РФ - ред.) две полосы". Сообщается, что в связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей.