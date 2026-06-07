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На границе России и Казахстана возникла пробка - РИА Новости, 07.06.2026
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18:39 07.06.2026
На границе России и Казахстана возникла пробка

Пробка на границе с РФ возникла из-за снижения темпа приема грузовиков

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСлужба пограничников
Служба пограничников - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На границе Казахстана с Россией образовалась пробка из грузовых автомобилей.
  • Снижение темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска являются причинами затора.
  • Пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей, особенно после выходных дней.
АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной, сообщили РИА Новости в комитете госдоходов минфина Казахстана.
Видеокадры с большим затором из автомобилей в Актюбинской области на западе Казахстана на границе с Россией появились в социальных сетях в воскресенье.
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"В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска", - говорится в сообщении комитета.
В казахстанской таможне пояснили, что "на АПП "Жайсан" (в Казахстане - ред.) функционируют четыре полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска "Сагарчин" (в РФ - ред.) две полосы". Сообщается, что в связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей.
В комитете добавили, что автомобильный затор на пункте пропуска формируется, как правило, после выходных дней, когда накапливается поток транспортных средств.
"Жайсан" - автомобильный пункт пропуска на границе Казахстана и России. Расположен в Мартукском районе Актюбинской области напротив российского пункта пропуска "Сагарчин", который находится в Акбулакском районе Оренбургской области РФ.
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