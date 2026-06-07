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Евродепутат: количество иностранцев на ПМЭФ показало провал политики ЕС - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:10 07.06.2026
Евродепутат: количество иностранцев на ПМЭФ показало провал политики ЕС

Картайзер: большая делегация иностранцев на ПМЭФ показала провал политики ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что большие делегации иностранных гостей на Петербургском экономическом форуме показали провал европейской политики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Большие делегации иностранных гостей на Петербургском экономическом форуме показали провал европейской политики, заявил в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«
"Это (присутствие множества иностранных гостей на форуме - ред.) безусловно, положительно. Для меня это еще одно свидетельство начала конца европейской политики. Эта политика потерпела неудачу", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что в ПМЭФ приняли участие представители 142 стран мира. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Сессия Россия – США: диалог культур на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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6 июня, 17:11
 
ПМЭФ-2026СШАФернан КартайзерАнтон КобяковРоссия
 
 
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