Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что большие делегации иностранных гостей на Петербургском экономическом форуме показали провал европейской политики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Большие делегации иностранных гостей на Петербургском экономическом форуме показали провал европейской политики, заявил в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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"Это (присутствие множества иностранных гостей на форуме - ред.) безусловно, положительно. Для меня это еще одно свидетельство начала конца европейской политики. Эта политика потерпела неудачу", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил, что в ПМЭФ приняли участие представители 142 стран мира. Впервые за много лет на форум приехала официальная американская делегация, которую возглавил глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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