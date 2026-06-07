Сторонники встретили овациями бизнесмена Карапетяна на участке в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупный армянский бизнесмен и лидер оппозиции Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, находясь под домашним арестом.
- Сторонники Карапетяна встретили его овациями у избирательного участка №3/27 в Ереване.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Крупный армянский бизнесмен, один из лидеров оппозиции Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, сторонники встретили его овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Глава избирательного блока "Сильная Армения" Карапетян находится под домашним арестом, однако это не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом. Он голосовал на избирательном участке №3/27 в Ереване. Около участка его ждали многочисленные сторонники, которые встретили Карапетяна овациями. После процедуры голосования они также проводили его овациями, передает корреспондент РИА Новости.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.