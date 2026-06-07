Сторонники встретили овациями бизнесмена Карапетяна на участке в Ереване

Глава избирательного блока "Сильная Армения" Карапетян находится под домашним арестом, однако это не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом. Он голосовал на избирательном участке №3/27 в Ереване. Около участка его ждали многочисленные сторонники, которые встретили Карапетяна овациями. После процедуры голосования они также проводили его овациями, передает корреспондент РИА Новости.