Рейтинг@Mail.ru
Сторонники встретили овациями бизнесмена Карапетяна на участке в Ереване - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 07.06.2026
Сторонники встретили овациями бизнесмена Карапетяна на участке в Ереване

Сторонники встретили овациями бизнесмена Карапетяна, проголосовавшего в Ереване

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупный армянский бизнесмен и лидер оппозиции Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, находясь под домашним арестом.
  • Сторонники Карапетяна встретили его овациями у избирательного участка №3/27 в Ереване.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Крупный армянский бизнесмен, один из лидеров оппозиции Самвел Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, сторонники встретили его овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Глава избирательного блока "Сильная Армения" Карапетян находится под домашним арестом, однако это не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом. Он голосовал на избирательном участке №3/27 в Ереване. Около участка его ждали многочисленные сторонники, которые встретили Карапетяна овациями. После процедуры голосования они также проводили его овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы
Вчера, 11:00
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
Ереван - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Опрос показал, сколько жителей Армении готовы проголосовать за Пашиняна
30 апреля, 16:06
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала