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Нарек Карапетян заявил, что проголосовал на выборах за перемены - РИА Новости, 07.06.2026
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08:16 07.06.2026 (обновлено: 09:00 07.06.2026)
Нарек Карапетян заявил, что проголосовал на выборах за перемены

Нарек Карапетян заявил, что проголосовал за изменения на выборах в Армении

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нарек Карапетян, возглавляющий список партии "Сильная Армения" на парламентских выборах, заявил, что проголосовал за большие изменения в стране.
  • По его словам, армяне должны заняться реконструкцией страны, не конфликтуя друг с другом, чтобы превратить Армению в сильную и развивающуюся державу
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Нарек Карапетян, возглавляющий список оппозиционной партии "Сильная Армения" на парламентских выборах в республике, заявил, что проголосовал за большие изменения.
Лидером партии "Сильная Армения" является предприниматель Самвел Карапетян.
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"Я проголосовал за большие изменения, где армяне заняты реконструкцией своей страны, не конфликтуя друг с другом. Перестроим Армению и сбросим с себя общий фон противоречий, превратим ее в сильную, развивающуюся, серьезную, активную страну, чтобы будущие поколения смогли ее укрепить", - заявил Карапетян журналистам после голосования.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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