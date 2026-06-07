Нарек Карапетян заявил, что проголосовал на выборах за перемены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нарек Карапетян, возглавляющий список партии "Сильная Армения" на парламентских выборах, заявил, что проголосовал за большие изменения в стране.
- По его словам, армяне должны заняться реконструкцией страны, не конфликтуя друг с другом, чтобы превратить Армению в сильную и развивающуюся державу
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Нарек Карапетян, возглавляющий список оппозиционной партии "Сильная Армения" на парламентских выборах в республике, заявил, что проголосовал за большие изменения.
Лидером партии "Сильная Армения" является предприниматель Самвел Карапетян.
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"Я проголосовал за большие изменения, где армяне заняты реконструкцией своей страны, не конфликтуя друг с другом. Перестроим Армению и сбросим с себя общий фон противоречий, превратим ее в сильную, развивающуюся, серьезную, активную страну, чтобы будущие поколения смогли ее укрепить", - заявил Карапетян журналистам после голосования.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.