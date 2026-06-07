Нарек Карапетян заявил, что проголосовал на выборах за перемены

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.