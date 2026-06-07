Рейтинг@Mail.ru
Карапетян пообещал соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 07.06.2026
Карапетян пообещал соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом

Карапетян пообещал в случае победы соблюдать баланс в отношениях с РФ и Западом

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян пообещал в случае победы на выборах соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом.
  • По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" предприниматель Самвел Карапетян пообещал в случае победы на парламентских выборах соблюдать баланс в отношениях с РФ и Западом.
Ранее Карапетян проголосовал на выборах в парламент Армении, сторонники встретили его овациями.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Пашинян напомнил о праве вето Армении в ЕАЭС
Вчера, 09:48
"Мы должны иметь со всеми хорошие отношения - с США, ЕС, Россией. Это должно помочь развиваться Армении. Мы не можем сказать, что будут хорошие отношения только с Россией или только Америкой. Баланс будет", - заявил Карапетян журналистам.
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы
Вчера, 11:00
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Парламентские выборы в Армении
Вчера, 12:19
 
В миреРоссияАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЕвросоюзПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала