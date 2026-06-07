Карапетян пообещал соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян пообещал в случае победы на выборах соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом.
- По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" предприниматель Самвел Карапетян пообещал в случае победы на парламентских выборах соблюдать баланс в отношениях с РФ и Западом.
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В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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