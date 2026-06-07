Карапетян пообещал соблюдать баланс в отношениях с Россией и Западом

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" предприниматель Самвел Карапетян пообещал в случае победы на парламентских выборах соблюдать баланс в отношениях с РФ и Западом.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.