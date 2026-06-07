В Израиле в понедельник отменили образовательную деятельность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Израиля решили отменить образовательную деятельность по всей стране в понедельник из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана.
- Иран нанес несколько ракетных атак по северной части Израиля, все ракеты были сбиты средствами противоракетной обороны.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Власти Израиля приняли решения отменить образовательную деятельность по всей стране в понедельник из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана, обновленные инструкции распространила израильская служба командования тылом.
"Образовательная деятельность отменяется по все стране", - говорится в инструкциях, которые актуальны на 8 июня.
Представитель мэрии Тель-Авива сообщил РИА Новости, что в связи с эскалацией в городе были открыты общественные бомбоубежища.
Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме, сообщило израильское управление аэропортов.
Данных о пострадавших или ущербе в Израиле в связи с ракетными атаками из Ирана не поступало.