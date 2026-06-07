В Израиле в понедельник отменили образовательную деятельность

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Власти Израиля приняли решения отменить образовательную деятельность по всей стране в понедельник из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана, обновленные инструкции распространила израильская служба командования тылом.

Данных о пострадавших или ущербе в Израиле в связи с ракетными атаками из Ирана не поступало.