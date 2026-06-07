Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю

"Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль. <...> Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы", — говорится в заявлении.

В свою очередь, центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР сообщили об ударе по израильской авиабазе Рамат Давид баллистическими ракетами.

Крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США, если они ударят по Ирану. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.