Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля.
- Военные предупредили, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку.
- Крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США в случае удара по Ирану.
- Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
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"Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль. <...> Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы", — говорится в заявлении.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа на севере страны.
В свою очередь, центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР сообщили об ударе по израильской авиабазе Рамат Давид баллистическими ракетами.
Крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США, если они ударят по Ирану. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
Удары последовали через несколько часов после угроз Тегерана о том, что страна ответит на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.