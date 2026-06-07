Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 07.06.2026 (обновлено: 23:49 07.06.2026)
Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю

ЦАХАЛ: Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю, ведется перехват

© AP Photo / Ariel SchalitРабота израильской ПВО
Работа израильской ПВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля.
  • Военные предупредили, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку.
  • Крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США в случае удара по Ирану.
  • Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«

"Еще одна серия ракетных ударов была осуществлена по Государству Израиль. <...> Системы противовоздушной обороны в настоящее время выявляют и перехватывают угрозы", — говорится в заявлении.

Иранские военные в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
СМИ: Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам
6 июня, 05:05
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа на севере страны.
В свою очередь, центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать на атаку. ВКС КСИР сообщили об ударе по израильской авиабазе Рамат Давид баллистическими ракетами.
Крупнейшая проиранская вооруженная группировка в Ираке пригрозила атаковать объекты США, если они ударят по Ирану. Президент Дональд Трамп, со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
Удары последовали через несколько часов после угроз Тегерана о том, что страна ответит на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Хуже, чем наглость: новые требования США пугают своей неадекватностью
26 мая, 08:00
 
В миреИранИзраильХайфаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала