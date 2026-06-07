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В Госдуме рассказали, как подросткам устроиться на работу летом - РИА Новости, 07.06.2026
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02:46 07.06.2026
В Госдуме рассказали, как подросткам устроиться на работу летом

Подростки с 14 лет могут начать работать летом, но лишь с согласия родителей

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки могут начать работать с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей или попечителя.
  • Продолжительность рабочего дня и недели для подростков ограничена и зависит от их возраста и учебы.
  • Несовершеннолетних нельзя привлекать к вредным и опасным работам, а также к ночным и сверхурочным сменам, не следует отправлять в командировки.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подростки с 14 лет могут начать работать летом, но для этого нужно письменное согласие родителей, а продолжительность рабочего дня зависит от возраста и учебы, рассказала РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Трудовое законодательство в нашей стране разрешает подростку начать подрабатывать с 14 лет. В этом случае трудовой договор заключается с письменного согласия одного из родителей или попечителя. Подросток сможет выполнять легкие обязанности, которые не нанесут ущерба его здоровью и учебе - статья 63 Трудового кодекса РФ", - сказала Стенякина.
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Она обратила внимание на то, что продолжительность рабочей недели для юных работников сокращена.
"До 24 часов в возрасте 14–16 лет, а если подросток в данный момент учится, то не более 12 часов. Ограничения есть и по времени работы в день: до 4 часов в 14–15 лет и до 5-ти - в 15–16 лет. Ребята старше 16 лет могут работать до 7 часов в день и до 35 часов в неделю. Но до 18 лет их нельзя привлекать к вредным и опасным работам, переносу тяжестей, отправлять в командировки, предлагать ночные и сверхурочные смены", - подчеркнула парламентарий.
По мнению Стенякиной, обо всех этих правилах нужно знать самому подростку и его родителям.
"Молодым ребятам, которые устраиваются на свою первую работу, не стоит верить на слово будущему начальнику. Рабочие обязанности, график и зарплата должны быть прописаны в трудовом договоре, чтобы несовершеннолетний сотрудник не остался без обещанных денег", - считает она.
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Депутат добавила, что занятость подростков по направлению службы занятости не лишит его социальной доплаты к пенсии по потере кормильца, либо по инвалидности, и заработок молодого человека не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи и не лишит ее соответствующих мер соцподдержки.
"В свое время законопроекты по безбарьерному трудоустройству, защите социальных интересов подростков были разработаны и вступили в силу благодаря партии "Единая Россия", - напомнила Стенякина.
Она также уточнила, что с 1 сентября 2025 года в силу вступил федеральный закон, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда.
"Я была в числе соавторов этого закона. Так что, начиная с этого лета, наша активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего", - подытожила член думского комитета.
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