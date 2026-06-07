У ФРГ не хватает воли для запуска "Северного потока", заявили в бундестаге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Для запуска "Северного потока" не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.