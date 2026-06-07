Рейтинг@Mail.ru
У ФРГ не хватает воли для запуска "Северного потока", заявили в бундестаге - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
01:52 07.06.2026 (обновлено: 03:00 07.06.2026)
У ФРГ не хватает воли для запуска "Северного потока", заявили в бундестаге

Котре: для запуска "Северного потока" в Германии не хватает политической воли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ.
  • По словам Котре, все технические проблемы можно устранить, и значение имеет только политическая воля, которой нет у тех, кто принимает решения в Германии и на уровне Европейского союза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Для запуска "Северного потока" не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Мы обязательно должны снова ввести его в эксплуатацию. И единственное, что этому мешает, — это политические причины. Все остальные препятствия можно устранить: технологические вопросы, все это осуществимо", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
ФРГ боится провести расследование по "Северному потоку", заявил депутат АдГ
5 июня, 03:16
По словам собеседника агентства, значение имеет только политическая воля. "А ее, к сожалению, нет у тех, кто принимает решения в Германии. Ее нет и на уровне Европейского союза", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИАНовости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ
16 мая, 14:52
 
ПМЭФ-2026В миреГерманияРоссияСШАШтеффен КотреСеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала