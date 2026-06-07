Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
03:24 07.06.2026
В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций

Депутат Котре: санкции против России усугубили деиндустриализацию Германии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШтеффен Котре на ПМЭФ-2026
Штеффен Котре на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Штеффен Котре на ПМЭФ-2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что санкции против России усугубили деиндустриализацию Германии.
  • По словам Котре, с 2018 года Германия потеряла около 15 процентов промышленного производства из-за высоких цен на энергию.
  • Депутат отметил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, нанося убытки немецким компаниям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Как отметил депутат, он считает, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. Но из-за давления со стороны США они этого не делают.
Штеффен Котре на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Депутат АдГ рассказал, почему компании из ФРГ не могут вернуться в Россию
5 июня, 01:53
"Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию. С другой стороны, прекращение поставок из России, которые всегда были сравнительно недорогими, также ведет к росту цен на энергоносители", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Следствием этого, по его словам, становится деиндустриализация.
"С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция - деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и сталкиваются с серьезными потерями.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Передумали: Германия рвется назад в Россию
5 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияГерманияСШАШтеффен Котре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала