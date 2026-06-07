Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что санкции против России усугубили деиндустриализацию Германии.
- По словам Котре, с 2018 года Германия потеряла около 15 процентов промышленного производства из-за высоких цен на энергию.
- Депутат отметил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, нанося убытки немецким компаниям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию. С другой стороны, прекращение поставок из России, которые всегда были сравнительно недорогими, также ведет к росту цен на энергоносители", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Следствием этого, по его словам, становится деиндустриализация.
"С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция - деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и сталкиваются с серьезными потерями.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Передумали: Германия рвется назад в Россию
5 июня, 08:00