В Германии заявили о катастрофической деиндустриализации из-за санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что санкции против России усугубили деиндустриализацию Германии.

По словам Котре, с 2018 года Германия потеряла около 15 процентов промышленного производства из-за высоких цен на энергию.

Депутат отметил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, нанося убытки немецким компаниям.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Как отметил депутат, он считает, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией , если бы могли. Но из-за давления со стороны США они этого не делают.

"Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию. С другой стороны, прекращение поставок из России, которые всегда были сравнительно недорогими, также ведет к росту цен на энергоносители", - сказал Котре на полях ПМЭФ.

Следствием этого, по его словам, становится деиндустриализация.

"С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция - деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что свою роль играют и другие факторы, но санкции дополнительно усугубляют ситуацию, из-за чего немецкие компании несут убытки и сталкиваются с серьезными потерями.