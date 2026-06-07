Россиянка завоевала бронзу гандбольной ЛЧ в составе румынского клуба

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Бухарест", в составе которого выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский "Брест" в матче за бронзу гандбольной Лиги чемпионов.

В финале французский "Мец" обыграл венгерский "Дьер" со счетом 31:29 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.