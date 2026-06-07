Россиянка завоевала бронзу гандбольной ЛЧ в составе румынского клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гандбольный клуб «Бухарест», за который выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский «Брест» в матче за бронзу Лиги чемпионов со счетом 32:26.
- Французский клуб «Мец» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв венгерский «Дьер» в финале со счетом 31:29.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Бухарест", в составе которого выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский "Брест" в матче за бронзу гандбольной Лиги чемпионов.
"Финал четырех" прошел в Будапеште. В матче за третье место "Бухарест" победил со счетом 32:26. Маслова нанесла семь бросков и забила три гола. За "Брест" выступала россиянка Анна Вяхирева, которая забросила шесть мячей при девяти бросках.
В финале французский "Мец" обыграл венгерский "Дьер" со счетом 31:29 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.